В Николаевской области в аварии с маршруткой погиб пассажир

Фото: ДТП (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

В ДТП также пострадали 15 человек

В Николаевской области столкнулись микроавтобусы, в результате чего один человек погиб, а 15 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции области в Facebook.

Фото: ДТП в Николаевской области

Так, 2 июля примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Николаев - Благовещенское" вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, и маршрутного Mercedes Sprinter "Николаев-Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла", - говорится в сообщении.

Так, на месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

"Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Все обстоятельства автоаварии и ее причины устанавливаются", - сообщили в полиции.

Напомним, в Харькове на Белгородском шоссе вечером в конце июня столкнулись автомобили "Тойота" и "Фольксваген", в результате происшествия пострадали 4 человека, среди которых двое детей 4 и 10 лет.

Как писало РБК-Украина, в Запорожской области вследствие ДТП погибли двое людей. Водитель автомобиля Daewoo Sens изменил направление движения, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.