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В Запорожской обл. вследствие ДТП погибли двое людей

Новости » Происшествия    29.06.2019 - 15:38
В Запорожской обл. вследствие ДТП погибли двое людей
Фото: ДТП в Запорожской области (zp.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали 5 человек

В Запорожской области на автодороге сообщением Харьков - Симферополь в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, инцидент произошел вблизи села Камянское 29 июня примерно в 11:00. Водитель автомобиля Daewoo Sens изменил направление движения, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.

В результате столкновения водитель и пассажирка Daewoo Sens погибли на месте. В автомобиле также находился 3-летний ребенок, его с травмами госпитализировали в больницу.

Кроме того, с повреждениями различной степени в больницу был доставлен водитель Toyota Avensis и трое его пассажиров, среди которых несовершеннолетний ребенок.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.

 

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на повороте в селе Кизя Бродовского района произошло столкновение автомобиля и мопеда. В результате столкновения транспортных средств погибли двое детей и пострадали еще пятеро людей.

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