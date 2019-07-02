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У Миколаївській області в аварії з маршруткою загинув пасажир

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 14:54
У Миколаївській області в аварії з маршруткою загинув пасажир
Фото: ДТП (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

У ДТП також постраждали 15 осіб

У Миколаївській області зіткнулися мікроавтобуси, у результаті чого одна людина загинула, а 15 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу управління Національної поліції області у Facebook.

 Фото: ДТП у Миколаївській області

Так, 2 липня приблизно о 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Миколаїв - Благовіщенське" поблизу с. Благодатне Арбузинського району відбулось зіткнення вантажного мікроавтобусу Mercedes Benz, під керуванням 45-річного водія, та маршрутного Mercedes Sprinter сполученням "Миколаїв-Первомайськ", за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

"Внаслідок автоаварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали 15 осіб, у тому числі обидва водії. Четверо людей госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобусу загинула", - сказано у повідомленні.

Так, на місці події постраждалим надають допомогу співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики та рятувальники, направлена група у складі слідчих та криміналістів Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

"Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Усі обставини автоаварії та її причини встановлюються", - поінформували у поліції.

Нагадаємо, в Харкові на Білгородському шосе ввечері у кінці червня зіткнулися автомобілі "Тойота" і "Фольксваген", у результаті події постраждали 4 людини, серед яких двоє дітей 4 і 10 років.

Як писало РБК-Україна, в Запорізькій області внаслідок ДТП загинули двоє людей. Водій автомобіля Daewoo Sens змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis.

У Харкові в результаті ДТП постраждали 4 людей У Запорізькій обл. внаслідок ДТП загинули двоє людей
Новини України ДТПНиколаевская область
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