В Николаевской обл. в результате ДТП погибли 2 человека

Фото: ДТП в Николаевские области (mk.dsns.gov.ua)

Еще 2 человека получили ранения

В Николаевской области на автодороге Р-75 автомобиль слетел в кювет ,в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Как сообщается, утром 31 марта спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи Первомайска.

По данным ГСЧС, автомобиль KIA RIO слетел в кювет, в результате чего водитель 2001 г.р. и пассажир 1995 г.р. погибли на месте. Еще двое пассажиров 1999 и 2000 года рождения с переломами доставлены в Первомайскую центральную районную больницу.

Напомним, в субботу, 30 марта, в Одессе автомобиль Opel в результате ДТП сбил трех военнослужащих нацгвардии, в результате чего один из них погиб на месте, еще двое нацгвардейцев были госпитализированы. Также пострадали трое пассажиров автомобиля Opel. Водитель был задержан по ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту. В результате наезда на электроопору водитель и пассажир Subaru от полученных травм скончались, еще одному пострадавшему в аварии оказывают необходимую медицинскую помощь.