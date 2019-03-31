У Миколаївській обл. в результаті ДТП загинули 2 людини

Фото: ДТП у Миколаївські області (mk.dsns.gov.ua)

Ще 2 людини отримали поранення

У Миколаївській області на автодорозі Р-75 автомобіль злетів у кювет ,в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Як повідомляється, вранці 31 березня рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу Первомайська.

За даними ДСНС, автомобіль KIA RIO злетів у кювет, внаслідок чого водій 2001 р.н. та пасажир 1995 р.н. загинули на місці. Ще двоє пасажирів 1999 та 2000 року народження з переломами доставлені до Первомайської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 30 березня, в Одесі автомобіль Opel в результаті ДТП збив трьох військовослужбовців нацгвардії, в результаті чого один з них загинув на місці, ще двоє нацгвардійців було госпіталізовано. Також постраждало троє пасажирів автомобіля Opel. Водій був затриманий за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві сталася смертельна ДТП на Північному мосту. В результаті наїзду на електроопору водій та пасажир Subaru від отриманих травм померли, ще одному постраждалому у аварії наразі надають необхідну медичну допомогу.