В Одессе машина сбила военнослужащих Нацгвардии, есть погибший

Фото: место ДТП в Одессе (facebook.com/sergii.knyazev)

В ДТП в Одессе погиб один военнослужащий, еще двое были госпитализированы

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Одессе автомобиль Opel в результате ДТП сбил трех военнослужащих нацгвардии, в результате чего один из них погиб на месте, еще двое нацгвардейцев были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Князева в Facebook.

"Опель" на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двое - госпитализированы", - заявил Князев.

Также он сообщил, что пострадали трое пассажиров автомобиля Opel. Водитель был задержан по ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту. В результате наезда на электроопору водитель и пассажир Subaru от полученных травм скончались, еще одному пострадавшему в аварии оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в Одессе в результате ДТП погибли 2 человека. Происшествие случилось на проспекте Шевченко, когда водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным авто, а также с линией электропередач.