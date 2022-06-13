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Над Николаевом сбили беспилотник войск РФ

Новина українською →
Николаев, Понедельник 13 июня 2022 11:19
Над Николаевом сбили беспилотник войск РФ Фото: Над Николаевом сбили беспилотник войск РФ (24tv)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 13 июня, над Николаевом украинские военные сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Сбит над Николаевом разведывательный БПЛА", - написал он.

Над Николаевом сбили беспилотник войск РФФото: Над Николаевом сбили беспилотник войск РФ (t.me/mykolaivskaODA)

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что возвращаться в город опасно.

Кроме того, в Северодонецке ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Добавим, что российские военные применили беспилотники для атаки одного из районов Сумской области.

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