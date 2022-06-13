Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФ
Фото: Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФ (24tv)
В понеділок, 13 червня, над Миколаєвом українські військові збили ворожий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма в Telegram.
"Збитий над Миколаєвом розвідувальний БПЛА", - написав він.
Фото: Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФ (t.me/mykolaivskaODA)
Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що повертатися в місто небезпечно.
Крім того, у Сєвєродонецьку ЗСУ збили російський безпілотник"Орлан-10".
Додамо, що російські військові застосували безпілотники для атаки одного з районів Сумської області.