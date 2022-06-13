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Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФ

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Миколаїв, Понеділок 13 червня 2022 11:19
Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФ Фото: Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФ (24tv)
Автор: Валерія Поліщук

В понеділок, 13 червня, над Миколаєвом українські військові збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма в Telegram.

"Збитий над Миколаєвом розвідувальний БПЛА", - написав він.

Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФФото: Над Миколаєвом збили безпілотник військ РФ (t.me/mykolaivskaODA)

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що повертатися в місто небезпечно.

Крім того, у Сєвєродонецьку ЗСУ збили російський безпілотник"Орлан-10".

Додамо, що російські військові застосували безпілотники для атаки одного з районів Сумської області.

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