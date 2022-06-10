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Возвращаться в Николаев опасно, - мэр Сенкевич

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Украина, Пятница 10 июня 2022 10:04
Возвращаться в Николаев опасно, - мэр Сенкевич Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

Возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно. Власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр сообщил, что постоянно выходит в прямой эфир, который транслируется в Facebook, Instagram и на коммунальном телеканале, где общается с николаевцами.

"Как раз вчера был эфир. И люди в который раз спрашивали у меня, можно ли возвращаться. Я отвечаю: на днях были убиты мирные люди, которые просто ходили по городу, которые просто сидели у подъезда. И каждый момент мы все находимся в опасности, потому что может прилететь", - сказал он.

По его словам, предупредить о таких обстрелах нельзя, запустить сирену от артобстрела невозможно. Когда начинается разрыв снаряда на месте, тогда уже идет предупреждение об угрозе артобстрела и подается информация, чтобы все прятались в укрытие.

"Поэтому людям возвращаться еще опасно. Я рекомендую, наоборот, покидать город. Когда будет безопасно, то мы обязательно людям об этом скажем", - добавил Сенкевич.

Напомним, с начала полномасштабного из Николаева выехали более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.

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