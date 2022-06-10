Возвращаться в Николаев опасно, - мэр Сенкевич
Возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно. Власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Мэр сообщил, что постоянно выходит в прямой эфир, который транслируется в Facebook, Instagram и на коммунальном телеканале, где общается с николаевцами.
"Как раз вчера был эфир. И люди в который раз спрашивали у меня, можно ли возвращаться. Я отвечаю: на днях были убиты мирные люди, которые просто ходили по городу, которые просто сидели у подъезда. И каждый момент мы все находимся в опасности, потому что может прилететь", - сказал он.
По его словам, предупредить о таких обстрелах нельзя, запустить сирену от артобстрела невозможно. Когда начинается разрыв снаряда на месте, тогда уже идет предупреждение об угрозе артобстрела и подается информация, чтобы все прятались в укрытие.
"Поэтому людям возвращаться еще опасно. Я рекомендую, наоборот, покидать город. Когда будет безопасно, то мы обязательно людям об этом скажем", - добавил Сенкевич.
Напомним, с начала полномасштабного из Николаева выехали более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.
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