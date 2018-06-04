В Николаеве жители разблокировали дороги

Подача электричества в общежития Николаева восстановлена

Жители Николаева, которые в обед понедельника, 4 июня, перекрывали движение в городе из-за отключения света в общежитиях, разблокировали дороги. Об этом сообщает "НикВести".

Отмечается, что решить вопрос возобновления подачи электричества пообещали в Николаевской областной госадминистрации (ОГА). Так, руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что им "удалось разблокировать улицу и восстановить электроснабжение общежитий", которые обслуживает городское КП "Гуртожиток".

Также заместитель городского главы Николаева по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что была достигнута договоренность с руководством "Николаевоблэнерго" о возобновлении электроснабжения в общежития КП "Гуртожиток", взамен на оплату долгов за май 2018 года.

Напомним, сегодня в Николаеве жильцы общежитий по улице Бутомы перекрыли движение по улице Генерала Карпенко в районе "2 КП" из-за отключения света предприятием "Николаевоблэнерго". С митингом около 50 жильцов вышли в 13:00.

Известно, что долг коммунального предприятия "Гуртожиток", которое обслуживает жильцов, перед "Николаевоблэнерго" составляет более 16 млн гривен.