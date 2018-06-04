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В Николаеве жители перекрыли дорогу из-за отключения света в общежитиях

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 14:49
Фото: в Николеве перекрыли дорогу (facebook.com nikolaevnews.com.ua)
Фото: в Николеве перекрыли дорогу (facebook.com nikolaevnews.com.ua)

В Николаеве отключили свет в отдельных общежитиях из-за долгов за электричество

В Николаеве жильцы общежитий по улице Бутомы перекрыли движение по улице Генерала Карпенко в районе "2 КП" из-за отключения света предприятием "Николаевоблэнерго". С митингом жильцы вышли около 13:00, передает "НикВести".

Отмечается, что в акции участвуют около 50 человек. В результате, образовалась пробка на дороге. Также протестующие агрессивно реагируют на присутствующих на месте полицейских - одного из них облили водой.

"Люди возмущены безразличием городских властей к их проблеме. По словам протестующих, без света они не могут приготовить себе еду", - отмечает издание.

Также на место митинга прибыл вице-мэр Николаева Юрий Степанец. Он пообщался с протестующими и заявил, что договорится с руководством "Николаевоблэнерго" о том, чтобы они до вечера включили свет в общежитии в случае, если жильцы оплатят долги за электроэнергию.

Известно, что долг коммунального предприятия "Гуртожиток", которое обслуживает жильцов, перед "Николаевоблэнерго" составляет более 16 млн гривен.

"Однако, жильцы требуют возобновить электроснабжение общежития немедленно. В противном случае они грозятся перекрыть мосты", - пишет СМИ.

 

Фото: перекрытие дороги в Николеве (facebook.com nikolaevnews.com.ua)

Также к митингующим вышел начальник Заводского райотдела полиции и сообщил, что протестующие нарушают законодательство, перекрывая дорогу. По его словам, жильцы должны были написать официальное письмо о том, что они намерены перекрывать дорогу.

Напомним, ранее в Донецкой области в результате проведения боевых действий без электроэнергии, водоснабжения и газа осталась часть населенных пунктов.

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Теги публикации: Николаев, свет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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