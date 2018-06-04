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У Миколаєві мешканці розблокували дороги

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 17:51
Фото: перекриття дороги в Миколаєві (facebook.com nikolaevnews.com.ua)
Фото: перекриття дороги в Миколаєві (facebook.com nikolaevnews.com.ua)

Подача електрики в гуртожитки Миколаєва відновлена

Мешканці Миколаєва, які в обід понеділка, 4 червня, перекривали рух у місті через відключення світла в гуртожитках, розблокували дороги. Про це повідомляє "НикВести".

Наголошується, що вирішити питання відновлення подачі електрики пообіцяли чиновники Миколаївської обласної держадміністрації (ОДА). Так, керівник апарату Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров заявив, що їм "вдалося розблокувати вулицю і відновити електропостачання гуртожитків, які обслуговує міське КП "Гуртожиток".

Також заступник міського голови Миколаєва з питань ЖКГ Юрій Степанець заявив, що була досягнута домовленість з керівництвом "Миколаївобленерго" про відновлення електропостачання в гуртожитку КП "Гуртожиток" взамін на оплату боргів за травень 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні в Миколаєві мешканці гуртожитків по вулиці Бутоми перекрили рух по вулиці Генерала Карпенка в районі "2 КП" через відключення світла підприємством "Миколаївобленерго". З мітингом близько 50 мешканців вийшли в 13:00.

Відомо, що борг комунального підприємства "Гуртожиток", яке обслуговує мешканців, перед "Миколаївобленерго" становить понад 16 млн гривень.

 

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Теги публікації: Миколаїв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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