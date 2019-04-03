В Николаеве завершится отопительный сезон 6 апреля

В Николаеве отопительный сезон 2018-2019 официально завершится 6 апреля. Соответствующий проект принял исполнительный коммитет Николаевского городского совета, передает "Новости N".

Как сообщается, в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток, которая составляет более +8 градусов, исполнительная комиссия городского совета решила завершить отопительный сезон с 6 апреля 2019 на всех объектах, кроме учреждений дошкольного образования, больниц, родильных домов, амбулаторий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение завершить отопительный сезон 6 апреля 2019 года. Кроме того, в Луцке во время заседания исполкома городского совета было принято решение завершить отопительный сезон 5 апреля.

Напомним, в Днепре, Одессе и Херсоне уже завершился отопительный сезон. В частности, в Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона считается 31 марта, в Днепре и Одессе - 1 апреля.

Отметим, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с наибольшими запасами газа за 4 года.