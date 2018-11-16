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Отопительный сезон начался с наибольшими за 4 года запасами газа, - "Нафтогаз"

Новости » Энергетика    16.11.2018 - 11:16
Отопительный сезон начался с наибольшими за 4 года запасами газа, - "Нафтогаз"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украина начала отопительный сезон с 17,1 млрд кубометров газа в ПХГ

Отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с наибольшими запасами газа за 4 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.  

Сообщается, что сейчас в подземных хранилищах находится 17 млрд кубометров.

"Это на 300 млн куб. м больше, чем на эту дату год назад. Этот отопительный сезон мы начали с отметки 17,1 млрд куб. м газа - это самый большой показатель перед стартом отопительного сезона за последние 4 года", - говорится в сообщении.

Отопительный сезон начался с наибольшими за 4 года запасами газа, - &quot;Нафтогаз&quot;

Напомним, 1 ноября сообщалось, что запасы в ПХГ Украины достигли максимума за 4 года. Прошлый отопительный сезон начинался с 16,8 млрд кубометров газа.

Как ранее сообщало РБК-Украина, объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составлял 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.

В октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа - около 44 млн кубометров. Это больше 16 млрд кубометров в годовом измерении.

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Темы: Отопительный сезон
Новости Украины ПХГотоплениегаз
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