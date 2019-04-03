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В Николаеве завершится отопительный сезон 6 апреля

Новости » Общество    03.04.2019 - 15:04
В Николаеве завершится отопительный сезон 6 апреля
Фото: отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отопление отключат на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий

В Николаеве отопительный сезон 2018-2019 официально завершится 6 апреля. Соответствующий проект принял исполнительный коммитет Николаевского городского совета, передает "Новости N".

Как сообщается, в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток, которая составляет более +8 градусов, исполнительная комиссия городского совета решила завершить отопительный сезон с 6 апреля 2019 на всех объектах, кроме учреждений дошкольного образования, больниц, родильных домов, амбулаторий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение завершить отопительный сезон 6 апреля 2019 года.  Кроме того, в Луцке во время заседания исполкома городского совета было принято решение завершить отопительный сезон 5 апреля. 

Напомним, в Днепре, Одессе и Херсоне уже завершился отопительный сезон. В частности, в Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона считается 31 марта, в Днепре и Одессе - 1 апреля.

Отметим, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с наибольшими запасами газа за 4 года.

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