У Миколаєві завершиться опалювальний сезон 6 квітня

Фото: опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)

Опалення відключать на всіх об'єктах, крім дошкільних закладів, лікарень, пологових будинків, амбулаторій

У Миколаєві опалювальний сезон 2018-2019 офіційно завершиться 6 квітня. Відповідний проект прийняв виконавчий комітет Миколаївської міської ради, передає "Новини N".

Як повідомляється, у зв'язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб, що складає понад +8 градусів, виконавча комісія міської ради вирішила завершити опалювальний сезон з 6 квітня 2019 на всіх об'єктах, крім закладів дошкільної освіти, лікарень, пологових будинків, амбулаторій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській міській державній адміністрації прийняли рішення завершити опалювальний сезон 6 квітня 2019 року. Крім того, у Луцьку під час засідання виконкому міської ради було прийнято рішення завершити опалювальний сезон 5 квітня.

Нагадаємо, в Дніпрі, Одесі і Херсоні вже завершився опалювальний сезон. Зокрема, у Херсоні днем закінчення опалювального сезону вважається 31 березня, у Дніпрі та Одесі - 1 квітня.

Зазначимо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за 4 роки.