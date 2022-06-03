В Николаеве запретили посещать пляжи и прибрежные зоны отдыха
Пляжи и прибрежные зоны отдыха Николаева закрыты для посетителей. Решение было принято исполнительным комитетом городского совета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.
Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение закрыть пляжи и места отдыха на прибрежных зонах для посетителей.
Во время действия военного положения запрещено:
- использовать плавучие средства;
- устанавливать водные аттракционы;
- обустраивать места для водных видов спорта и физкультурно-оздоровительных занятий.
"Прошу горожан с пониманием отнестись к установленным правилам и соблюдать их! Это ваша безопасность", - пишет мэр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что положение оккупантов в Херсонской области не является особо прочным, в связи с чем наступление на Николаев в ближайшее время не ожидается.
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