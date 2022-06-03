У Миколаєві заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони відпочинку
Пляжі й прибережні зони відпочинку Миколаєва зачинені для відвідувачів. Рішення було прийнято виконавчим комітетом міської ради.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення закрити пляжі й місця відпочинку на прибережних зонах для відвідувачів.
Під час дії воєнного стану заборонено:
- використовувати плавучі засоби;
- встановлювати водні атракціони;
- облаштовувати місця для водних видів спорту й фізкультурно-оздоровчих занять.
"Прошу містян із розумінням поставитись до встановлених правил і дотримуватись їх! Це ваша безпека", - пише мер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що становище окупантів у Херсонській області не є особливо міцним, у зв'язку з чим наступ на Миколаїв найближчим часом не очікується.
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