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У Миколаєві заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони відпочинку

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П'ятниця 03 червня 2022 13:00
У Миколаєві заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони відпочинку Фото: у Миколаєві заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони відпочинку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пляжі й прибережні зони відпочинку Миколаєва зачинені для відвідувачів. Рішення було прийнято виконавчим комітетом міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення закрити пляжі й місця відпочинку на прибережних зонах для відвідувачів.

Під час дії воєнного стану заборонено:

  • використовувати плавучі засоби;
  • встановлювати водні атракціони;
  • облаштовувати місця для водних видів спорту й фізкультурно-оздоровчих занять.

"Прошу містян із розумінням поставитись до встановлених правил і дотримуватись їх! Це ваша безпека", - пише мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що становище окупантів у Херсонській області не є особливо міцним, у зв'язку з чим наступ на Миколаїв найближчим часом не очікується.

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