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Эксперт оценил угрозу наступления российских войск на Николаев

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 11:28
Эксперт оценил угрозу наступления российских войск на Николаев Фото: наступление оккупантов на Николаев сейчас маловероятно (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Положение оккупантов в Херсонской области сейчас не особо прочное. Угроза наземного штурма Николаева в ближайшее время не просматривается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине".

Как отметил военный аналитик, полковник Сергей Грабский, общей численности российских войск, которые оперируют на правом берегу Днепра, физически недостаточно для такой операции.

"Говорить о том, что в ближайшей перспективе - в течение 2-3 месяцев - противник сможет совершить серьезный прорыв в сторону Николаева, не приходится. На этом направлении сложилась ситуация некоего баланса сил, которая не дает врагу возможность сконцентрировать силы и нанести удар в сторону Николаева", - объяснил эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас просматривается несколько направлений в Донецкой области, где оккупанты пытаются вести наступление. Однако шансы врага взять всю Донецкую область пока выглядят сомнительно.

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