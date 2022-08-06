В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы
В Николаеве в ночь на 6 августа слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Миколаїв".
Согласно данным СМИ, система оповещения об угрозе ракетного удара сработала около 03:27, а через несколько минут после этого раздались взрывы.
Местные жители должны немедленно пройти в безопасное место и находиться там, пока не прозвучит сигнал об отбое воздушной тревоги.
Напомним, в Харькове ночью 6 августа раздался взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога. Через некоторок время российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Раньше ми писали, що ночью 5 августа Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.
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