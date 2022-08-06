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У Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

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Миколаїв, Субота 06 серпня 2022 03:52
У Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи Фото: У Миколаєві прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві в ніч на 6 серпня чути звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Миколаїв".

Згідно з даними ЗМІ, система оповіщення про загрозу ракетного удару спрацювала близько 03:27, а за кілька хвилин після цього пролунали вибухи.

Місцеві мешканці повинні негайно пройти у безпечне місце і перебувати там, доки не прозвучить сигнал про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Харкові вночі 6 серпня пролунав вибух. В місті була оголошена повітряна тривога. Через деякий час російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що вночі 5 серпня Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.

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