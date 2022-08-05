UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве произошло смертельное ДТП: погиб военный

Фото: в Николаеве произошло смертельное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Николаеве утром 5 августа на пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская произошло смертельное ДТП. Один из автомобилей перевернулся на бок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Преступности.НЕТ".

По словам очевидцев, автомобиль, в котором находились военнослужащие ВСУ, после столкновения с Chevrolet перевернулся на бок.

Вследствие столкновения один из военных от полученных травм скончался на месте.

С пострадавшими на месте аварии уже работают медики и полиция.

Напомним, 1 августа в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке Никопольского шоссе и проспекта Металлургов произошло ДТП со многими пострадавшими - столкнулись грузовик и маршрутка.

Также ранее сообщалось, что в Волынской области полицейский сбил на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии и участкового.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПНиколаев