ru ua
Вт, 21 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов

Новина українською →
Николаев, Вторник 21 июня 2022 08:59
В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов Фото: В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С самого утра вторника, 21 июня, в Николаеве раздались мощные взрывы. В это время в городе не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

Взрывы прогремели примерно в 8:10.

В соцсетях жители Николаева сообщают, что было по меньшей мере три "прилета".

Фото: В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов (t.me/novostiniko)

Напомним, 18 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Тогда получили ранения по меньшей мере 22 человека.

Кроме того, 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, из-за чего ранения получили 20 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев ракетный удар Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Ближе к свету. Как вывести экономику Украины из тени в условиях войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ближе к свету. Как вывести экономику Украины из тени в условиях войны