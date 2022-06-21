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У Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів

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Миколаїв, Вівторок 21 червня 2022 08:59
У Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів Фото: у Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З самого ранку вівторка, 21 червня, в Миколаєві пролунали потужні вибухи. В цей час в місті не була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини N".

Вибухи прогриміли приблизно о 8: 10.

У соцмережах жителі Миколаєва повідомляють, що було щонайменше три "прильоту".

Фото: у Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів (t.me/novostiniko)

Нагадаємо, 18 червня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. Тоді отримали поранення щонайменше 22 людини.

Крім того, 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, через що поранення отримали 20 осіб.

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