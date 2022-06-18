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Россияне бьют по Николаеву и области: за сутки 22 раненых

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Николаев, Суббота 18 июня 2022 12:27
Россияне бьют по Николаеву и области: за сутки 22 раненых Фото: из-за обстрелов Николаева и области ранены еще 22 человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. За минувшие сутки в результате вражеских атак ранения получили 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, под обстрелами оказались город Николаев и общины Баштанского и Николаевского районов.

В частности, подверглись атакам Широковская, Березнегуватская, Куцурубская, Галицинивская и Первомайска общины.

"В целом же за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 22 человека. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 284 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на область, а еще 109 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, из-за чего ранения получили 20 человек.

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Николаев Николаевская область
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