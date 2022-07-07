В Николаеве обезвредили агента ФСБ, который корректировал ракетные удары

Данные, полученные от мужчины, боевики планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и совершения диверсий на юге Украины.

Отмечается, что ранее предоставленные агентом данные использовались оккупантами по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов Николаева, которые произошли в течение 26-30 июня.

По информации СБУ, сотрудники ФСБ в 2014 году завербовали жителя Николаева для проведения разведывательно-подрывной деятельности. С тех пор он находился на временно оккупированной территории Донецкой области. Мужчина поддерживал полномасштабную агрессию России и оправдывал ее военные преступления.

Задержанный передавал информацию о деятельности ВСУ напрямую своим российским кураторам или через "связного". Для коммуникации злоумышленники использовали специально созданный анонимный Телеграм-канал.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:

взрывчатку,

огнестрельное оружие и боеприпасы,

российскую символику,

мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Сейчас житель Николаева задержан, ему сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также по дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК)

Также правоохранители установили личность жителя Одессы, которого вражеская агентура планировала привлечь к проведению подрывной деятельности на территории города.