У Миколаєві знешкодили агента ФСБ, який коригував ракетні удари

Дані, отримані від чоловіка, бойовики планували використовувати для здійснення серії ракетних обстрілів міст та вчинення диверсій на півдні України.

Зазначається, що раніше надані агентом дані використовувались окупантами щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів Миколаєва, які відбулися протягом 26-30 червня.

За інформацією СБУ, співробітники ФСБ у 2014 році завербували мешканця Миколаєва для проведення розвідувально-підривної діяльності. З того часу він перебував на тимчасово окупованій території Донецької області. Чоловік підтримував повномасштабну агресію Росії та виправдовував її військові злочини.

Затриманий передавав інформацію про діяльність ЗСУ напряму своїм російським кураторам або через "зв’язкового". Для комунікації зловмисники використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків правоохоронці виявили у агента:

вибухівку,

вогнепальну зброю та боєприпаси,

російську символіку,

мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Наразі житель Миколаєва затриманий, йому повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за статею про державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК)

Також правоохоронці встановили особу мешканця Одеси, якого ворожа агентура планувала залучити до проведення підривної діяльності на території міста.