СБУ задержала агента РФ, который планировал "слить" данные о позициях украинской ПВО
Служба безопасности Украины в Днепропетровской области задержала российского агента, который разведывал позиции украинской системы противовоздушной обороны на юге и востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, агент РФ разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты ему предстояло передать своему "куратору" по отработанным каналам закрытой связи.
По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.
В Службе безопасности напомнили, что на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми оккупанты пытались обстрелять область.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ. Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что правоохранители предотвратили утечку информации об обороне Киева. Силовики ликвидировали российского агента, который собирал данные в столице.
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