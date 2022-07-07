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В Николаеве обезвредили агента ФСБ, который корректировал ракетные удары

Новина українською →
Николаев, Четверг 07 июля 2022 16:08
В Николаеве обезвредили агента ФСБ, который корректировал ракетные удары Иллюстративное фото: в Николаеве обезвредили агента ФСБ, который корректировал ракетные удары (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

СБУ задержала жителя Николаева, который сдавал оккупантам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе, собирал разведданные о критической инфраструктуре и военных объектах в причерноморских районах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Данные, полученные от мужчины, боевики планировали использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и совершения диверсий на юге Украины.

Отмечается, что ранее предоставленные агентом данные использовались оккупантами по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов Николаева, которые произошли в течение 26-30 июня.

По информации СБУ, сотрудники ФСБ в 2014 году завербовали жителя Николаева для проведения разведывательно-подрывной деятельности. С тех пор он находился на временно оккупированной территории Донецкой области. Мужчина поддерживал полномасштабную агрессию России и оправдывал ее военные преступления.

Задержанный передавал информацию о деятельности ВСУ напрямую своим российским кураторам или через "связного". Для коммуникации злоумышленники использовали специально созданный анонимный Телеграм-канал.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:

  • взрывчатку,
  • огнестрельное оружие и боеприпасы,
  • российскую символику,
  • мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Сейчас житель Николаева задержан, ему сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также по дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК)

Также правоохранители установили личность жителя Одессы, которого вражеская агентура планировала привлечь к проведению подрывной деятельности на территории города.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, что разведывал позиции украинской системы ВПО на юге и востоке страны.

Кроме того, правоохранители задержали вражеского агента, который собирал данные для ракетных ударов по Одесской области.

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