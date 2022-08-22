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В Николаеве и Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Фото: В Николаеве и Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве и Харькове в ночь на 22 августа были слышны звуки взрывов. В городах объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильное.

"В Николаеве и Харькове прогремели взрывы", - отметили журналисты.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности.

Выходить из хранилищ можно лишь после сигнала об отбое воздушной тревоги.

Напомним, вечером 21 августа в Николаеве были слышны звуки взрывов. Тем не менее, воздушную тревогу в городе не объявляли.

К слову, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - зенитно-ракетные системы С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильные разрушения.

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