В Николаеве слышны звуки взрывов

В Николаеве вечером 21 августа слышны звуки взрывов. Гражданам необходимо пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильное.

Журналисты информируют о том, что около 23:03 часов 21 августа в Николаеве раздались звуки взрывов. Однако в городе и области не объявляли воздушную тревогу. Несмотря на это гражданам нужно пройти в укрытие.