RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Фото: У Миколаєві та Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня було чутно звуки вибухів. У містах оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи", - зазначили журналісти.

Громадяни повинні негайно пройти в укриття та не наражати себе і свої близьких на небезпеку.

Виходити зі сховищ можна лише після сигналу про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. Проте, повітряну тривогу в місті не оголошували.

До слова, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю - зенітно-ракетні системи С-300. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківМиколаївВійна Росії проти України