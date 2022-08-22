У Миколаєві та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

У Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня було чутно звуки вибухів. У містах оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи", - зазначили журналісти.

Громадяни повинні негайно пройти в укриття та не наражати себе і свої близьких на небезпеку.

Виходити зі сховищ можна лише після сигналу про відбій повітряної тривоги.