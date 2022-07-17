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В Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты

Фото: в Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты (dsns.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве произошел пожар в многоквартирном доме, в который ранее попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Николаева".

Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. В результате вражеских атак произошли пожары на двух предприятиях.

Силы обороны сообщили, что оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие. Именно поэтому обстрелы приносят городу сильные разрушения.

Как сообщалось, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

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Николаев