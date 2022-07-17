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У Миколаєві горить багатоквартирний будинок після попадання російської ракети

Фото: у Миколаєві горить Багатоквартирний будинок після попадання російської ракети (dsns.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві сталася пожежа в багатоквартирному будинку, в який раніше потрапила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новини Миколаєва".

Причини пожежі поки невідомі.

Нагадаємо, російські війська вранці завдали масовані ракетні удари по Миколаєву. Унаслідок ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.

Сили оборони повідомили, що окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю. Саме тому обстріли приносять місту сильні руйнування.

Як повідомлялося, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення і спровокувати внутрішнє напруження в нашій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Миколаїв