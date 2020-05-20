В Николаеве планируют открыть детсады с 1 июня

Фото: дети в детсаду (РБК-Украина)

Горсовет передал предложения санврачу

В Николаеве планируют возобновить работу детских садов с 1 июня. Соответствующий план по выходу из карантина подготовил Николаевский городской совет.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает пресс-служба горсовета.

Также согласно плану, с 1 июня может заработать детский городок "Сказка".

"Мы предоставили свои предложения государственному санитарному врачу по выходу из карантина. Планируется, что детские сады откроются с 1 июня", - сказал Сенкевич.

Также он отметил, что с 23 мая планируется открытие спортивных залов и клубов. Городской стадион Николаева уже открыт и работает с перерывами на дезинфекцию.

"Сейчас на стадионе можно гулять и бегать. Команды смогут тренироваться в соответствии с запросами", - добавил мэр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Минздрав опубликовал предложений по организации противоэпидемических мер в период карантина во время работы детских садов. Так, работу детских садов рекомендуют возобновлять без игрушек, ковров и полотенец.

Рамочное решение по дате открытия детских садов сегодня принял Кабинет министров. Работа разрешена с 25 мая с определенными ограничениями.

Автор: Игорь Литвиненко