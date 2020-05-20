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Кабмин разрешил открытие детсадов

Новости » Общество     20.05.2020 - 15:43
Кабмин разрешил открытие детсадов
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин принял решение 20 мая

Кабинет министров разрешил открытие детсадов с 25 мая. Решение было принято в рамках ослабления карантина в Украине.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Как он отметил, с 25 мая разрешают посещение учреждений дошкольного образования.

Напомним, в Минздраве предложили условия работы детсадов. В частности, температурный скрининг детей проводить при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.

По уборке помещения в Минздрве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 20 мая примет рамочное решение по дате открытия детских дошкольных учреждений, но работа детсадов будет восстановлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

В частности, отмечалось, что детские сады и школы Киева будут выходить с карантина поэтапно, но как раньше уже не будет. По крайней мере в первое время.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныдетский сад
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