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У Миколаєві планують відкрити дитсадки з 1 червня

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 15:45
У Миколаєві планують відкрити дитсадки з 1 червня
Фото: діти в дитсадку (РБК-Україна)

Міськрада передала пропозиції санлікарю

У Миколаєві планують відновити роботу дитячих садків з 1 червня. Відповідний план щодо виходу з карантину підготував Миколаївська міська рада.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, передає прес-служба міськради.

Також згідно з планом, з 1 червня може заробити дитяче містечко "Казка".

"Ми надали свої пропозиції державному санітарному лікарю по виходу з карантину. Планується, що дитячі садки відкриються з 1 червня", - сказав Сенкевич.

Також він зазначив, що з 23 травня планується відкриття спортивних залів і клубів. Міський стадіон Миколаєва вже відкритий і працює з перервами на дезінфекцію.

"Зараз на стадіоні можна гуляти і бігати. Команди зможуть тренуватися у відповідності з запитами", - додав мер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Моз опублікував пропозицій щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину під час роботи дитячих садків. Так, роботу дитячих садків рекомендують відновлювати без іграшок, килимів, рушників.

Рамкове рішення щодо дати відкриття дитячих садків сьогодні прийняв Кабінет міністрів. Робота дозволена з 25 травня з певними обмеженнями.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Миколаївкарантиндетский сад
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