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Николаев отразил российский десант, Одесса готовится, - Арестович         

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Николаев, Одесса, Четверг 03 марта 2022 13:17
Николаев отразил российский десант, Одесса готовится, - Арестович          Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Илона Свиридова

На восьмой день войны России против Украины российская сторона не прекращает попытки высадить свой десант на украинское побережье. Николаев уже отразил высадку, Одесса пока готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Что касается Одессы и Николаева. Одесса держится. Николаев отразил десант. Сообщения о якобы идущих в Одессу российских кораблях были радостно встречены защитникам Одессы, которые с нетерпением ждут врага", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что российские оккупационные войска планируют наступление на Киев с северо-восточного направления, однако ВСУ знают о намерениях врага и уже приготовили "сюрпризы".

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