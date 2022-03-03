Оккупантов ждет много сюрпризов, мы знаем об их намерениях, - Арестович

Российские оккупационные войска планируют наступление на Киев с северо-восточного направления, однако ВСУ знают о намерениях врага.

Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в прямом эфире на канале Рада.

"Оккупанты планируют наступление на Киев с северо-востока, но их ждет много сюрпризов, - заявил Арестович о Черниговском и Сумском направлении.

По его словам, на 3 марта ситуация контролируется Вооруженными силами Украины.

"Там остановили противника и отдельные части и подразделения противника пытаются сместиться в те районы, которые не заняты ВСУ, и выдвинуться в сторону Киева с северо-восточного направления. Мы знаем об этом намерении. Ситуация контролируемая. Их ждет много сюрпризов", - добавил советник руководителя офиса президента Украины.