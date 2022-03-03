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Миколаїв відбив російський десант, Одеса готується, - Арестович

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Київ, Четвер 03 березня 2022 13:17
Миколаїв відбив російський десант, Одеса готується, - Арестович Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Ілона Свиридова

На восьмий день війни Росії проти України російська сторона не припиняє спроб висадити свій десант на українське узбережжя. Миколаїв уже відбив висадку, Одеса поки що готується.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Щодо Одеси і Миколаєва. Одеса тримається. Миколаїв відбив десант. Повідомлення про російські кораблі, які нібито йдуть в Одесу, були радісно зустрінуті захисникам Одеси, які з нетерпінням чекають ворога", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що російські окупаційні війська планують наступ на Київ із північно-східного напрямку, проте ЗСУ знають про наміри ворога і вже приготували "сюрпризи".

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Війна Росії проти України Одеса Миколаїв
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