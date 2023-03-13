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Нікого не виключили. ЄС продовжив персональні санкції проти Росії ще на пів року, - журналіст

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Понеділок 13 березня 2023 13:05
Нікого не виключили. ЄС продовжив персональні санкції проти Росії ще на пів року, - журналіст Фото: ЄС продовжив персональні санкції проти Росії ще на пів року (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Євросоюз продовжив персональні санкції проти майже 1500 фізичних та 205 юридичних осіб з Росії через загарбницьку війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців", - написав він.

Він підкреслив, що попри деякі спекуляції зі списку нікого не виключили.

Нагадаємо, раніше Угорщина намагалася заблокувати санкції Євросоюзу проти російських олігархів.

До того ж, у ЄС пояснили рішення про скасування санкцій проти матері засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Тим часом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що блок майже вичерпав ліміт санкцій проти РФ, тому державам ЄС слід зосередитися на фінансовій та військовій допомозі Україні.

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