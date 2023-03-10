ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліміт санкцій ЄС проти Росії закінчується, треба посилити допомогу Україні, - Боррель

Новость на русском →
Стокгольм, П'ятниця 10 березня 2023 14:09
Ліміт санкцій ЄС проти Росії закінчується, треба посилити допомогу Україні, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз майже вичерпав ліміт санкцій проти Росії. Тому країнам ЄС варто зосередитися на фінансовій та військовій підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю EURACTIV.

"З точки зору санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку. Було б дивно, що через рік після початку вторгнення залишиться набагато більше варіантів. Ми використовували наш покроковий процес, і ми були поетапними - можливо, іноді надто поетапними", - сказав Боррель.

У відповідь на питання про те, що ЄС буде робити далі, глава дипломатії заявив, що потрібно зосередитися на фінансовій та військовій підтримці України. Він додав, що за операції на полі бою відповідальна Україна, проте відповідальність Європи полягає у "підтримці, наданні зброї та боєприпасів".

Боррель наголосив, що головним пріоритетом у підтримці наразі залишаються боєприпаси. За його планом, виділення 2 млрд євро допомогло б швидко вирішити проблему. Проте дипломат не виключає, що за системою спільних закупок Євросоюз міг би придбати для України й інше озброєння.

"Сьогодні ми маємо війну на виснаження, завтра у нас може бути війна на переміщення, і тоді рівень витрат або споживання боєприпасів буде меншим - ми адаптуємося до ситуації, яка постійно змінюється на місці", - заявив Боррель.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував виділити на спільну закупівлю боєприпасів для України мільярд євро.

Проте міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що цієї суми буде недостатньо. За його словами, потрібно виділити у чотири рази більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Жозеп Боррель Евросоюз Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації