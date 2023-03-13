ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Никого не исключили. ЕС продлил персональные санкции против России еще на полгода, - журналист

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 13:05
Никого не исключили. ЕС продлил персональные санкции против России еще на полгода, - журналист Фото: ЕС продлил персональные санкции против России еще на полгода (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Евросоюз продлил персональные санкции против почти 1500 физических и 205 юридических лиц из России из-за захватнической войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Замораживание активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененных ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев", - написал он.

Он подчеркнул, что, несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили.

Напомним, ранее Венгрия пыталась заблокировать санкции Евросоюза против российских олигархов.

К тому же, в ЕС объяснили решение об отмене санкций против матери основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что блок почти исчерпал лимит санкций против РФ, поэтому государствам ЕС следует сосредоточиться на финансовой и военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город