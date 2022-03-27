Никифоров о ракетном обстреле Львова: серьезной реакции Запада не было

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что серьезной реакции Запада на ракетный обстрел Львова, который находится в 80 км от польской границы, не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Это демонстрация того, что останавливать Россию нужно на украинской территории, потому что если этого не делать, ракеты будут падать ближе к границам НАТО", - заявил Никифоров.

По его словам, вчерашний ракетный обстрел Львова подтверждает слова Владимира Зеленского - у России есть аппетиты за пределами Украины.

"К сожалению, каких-либо серьезных комментариев, серьезных заявлений по обстрелу Львова, близкому падению ракет к границам НАТО, мы не услышали", – заявил Никифоров.

Напомним, 26 марта Львов подвергся ракетному удару.

В результате обстрела пострадали пять человек.

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