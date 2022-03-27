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Никифоров про ракетний обстріл Львова: серйозної реакції Заходу не було

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Київ, Неділя 27 березня 2022 08:35
Никифоров про ракетний обстріл Львова: серйозної реакції Заходу не було Фото: Сергій Нікіфоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Спікер президента України Сергій Нікіфоров заявив, що серйозної реакції Заходу на ракетний обстріл Львова, який знаходиться в 80 км від польського кордону, не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На жаль, будь-яких серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, Близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули", – заявив Никифоров.

За його словами, вчорашній ракетний обстріл Львова підтверджує слова Володимира Зеленського - у Росії є апетити за межами України.

"Це демонстрація того, що зупиняти Росію потрібно на українській території, тому що якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО", - заявив Никифоров.

Нагадаємо, 26 березня Львів зазнав ракетного удару.

В результаті обстрілу постраждали п'ять осіб.

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