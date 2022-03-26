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Львов подвергся ракетному удару

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Львов, Суббота 26 марта 2022 16:53
Львов подвергся ракетному удару Фото: Андрей Садовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 26 марта, по Львову был осуществлен ракетный удар. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

По словам очевидцев, на окраине города густой черный дым.

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram сообщил, что возле Львова произошло три мощных взрыва.

"Произошли три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях", - написал он.

Напомним, 18 марта мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город обстреляли из ракет. Объектом стал авиаремонтный завод. Здание завода уничтожено, но его работа была остановлена заранее, поэтому удалось избежать жертв.

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