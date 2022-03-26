Львов подвергся ракетному удару

В субботу, 26 марта, по Львову был осуществлен ракетный удар. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Telegram .

"Произошли три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях", - написал он.

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram сообщил, что возле Львова произошло три мощных взрыва.

По словам очевидцев, на окраине города густой черный дым.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Напомним, 18 марта мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город обстреляли из ракет. Объектом стал авиаремонтный завод. Здание завода уничтожено, но его работа была остановлена заранее, поэтому удалось избежать жертв.

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