Ракетный удар по Львову: пострадали пять человек
В результате сегодняшнего ракетного обстрела, который произошел во Львове, пострадали пять человек. При этом информация о попадании ракеты в жилой дом или другой объект инфраструктуры не подтвердился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
"Произошли два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - написал он.
При этом Козицкий подчеркнул, что угроза ракетного удара по Львову сохраняется.
"Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграммах-каналах и не распространяйте ее оттуда", - добавил глава ОВА.
Напомним, сегодня Львов подвергся ракетному удару.
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