Никифорівка та Бондарне на Донеччині під контролем Сил оборони: військові зробили заяву

Як зазначили військові, підрозділи угруповання тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне на Краматорському напрямку.

Російські окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають їм жодного шансу.

"Никифорівка та Бондарне під нашим контролем", - наголосили в угрупованні.

Також там закликали громадян вірити офіційним джерелам.

Крім того, військові оприлюднили відео з результатами бойової роботи українських захисників на цьому напрямку.

Що передувало

Перед тим аналітики DeepState повідомили, що протягом минулої доби, 10 лютого, російська армія мала просування на Краматорському напрямку фронту.

За їхніми даними, ворог мав успіхи у Соледарській громаді та нібито окупував село Бондарне й пройшов вперед у селі Никифорівка.

Фото: скриншот мапи DeepState