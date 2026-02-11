Никифоровка и Бондарное в Донецкой области под контролем Сил обороны: военные сделали заявление

Населенные пункты Никифоровка и Бондарное в Донецкой области находятся под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск "Восток".
Как отметили военные, подразделения группировки держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное на Краматорском направлении.
Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют им ни единого шанса.
"Никифоровка и Бондарное под нашим контролем", - отметили в группировке.
Также там призвали граждан верить официальным источникам.
Кроме того, военные обнародовали видео с результатами боевой работы украинских защитников на этом направлении.
Перед тем аналитики DeepState сообщили, что за прошедшие сутки, 10 февраля, российская армия имела продвижение на Краматорском направлении фронта.
По их данным враг, имел успехи в Соледарской громаде и якобы оккупировал село Бондарное и прошел вперед в селе Никифоровка.
Напомним, недавно спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина рассказал, что пропагандистские ресурсы РФ публикуют искаженные карты боевых действий, которые существенно отличаются от официальной информации Генерального штаба ВСУ.
По его словам, российская сторона пытается выдать отдельные провокационные действия за масштабные успехи или украинское контрнаступление.
Более того, в ISW указали, что российские военные блогеры преувеличили успехи РФ и теперь пытаются использовать украинское "контрнаступление" как повод для отступления оккупационных войск.