Никифоровка и Бондарное в Донецкой области под контролем Сил обороны: военные сделали заявление

Как отметили военные, подразделения группировки держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное на Краматорском направлении.

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют им ни единого шанса.

"Никифоровка и Бондарное под нашим контролем", - отметили в группировке.

Также там призвали граждан верить официальным источникам.

Кроме того, военные обнародовали видео с результатами боевой работы украинских защитников на этом направлении.

Что предшествовало

Перед тем аналитики DeepState сообщили, что за прошедшие сутки, 10 февраля, российская армия имела продвижение на Краматорском направлении фронта.

По их данным враг, имел успехи в Соледарской громаде и якобы оккупировал село Бондарное и прошел вперед в селе Никифоровка.

Фото: скриншот карты DeepState