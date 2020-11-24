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В Никарагуа 17 человек погибли в результате ДТП с грузовиком

Никарагуа, Вторник 24 ноября 2020 03:44
В Никарагуа 17 человек погибли в результате ДТП с грузовиком
Фото: ДТП в Никарагуа (Punto Central Noticias)
Автор: Артур Родивилов

В районе Окоте-Тума, Васлала, в Никарагуа грузовик перевернулся и упал в овраг. В результате погибли 17 человек и 25 пострадали.

Об этом сообщает Punto Central Noticias.

По предварительным данным, среди погибших 12 женщин и младенец.

Мэр Васлалы Херман Варгас сообщил, что ДТП могло произойти из-за отказа тормозов у грузовика, который использовали как общественный транспорт.

Грузовик выполнял функцию пассажирского транспорта, и мог вмещать до 70 человек. Сколько пассажиров отправилось в этот рейс, не уточняется.

Водитель получил тяжелые травмы, но выжил и был госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу произошла авария с автобусом, в котором находились школьники. В населенном пункте Уаракай автобус упал в овраг, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли. Водитель не справился с управлением.

Также РБК-Украина писало, что в Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 60 человек. В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 35 туристов, среди пострадавших были дети.

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